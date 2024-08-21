شاهد.. القسام تجهز على آليات وجنود للاحتلال في تل السلطان

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورا للعملية التي نفذها مقاتلوها ضد جنود الاحتلال في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ودمر المقاتلون ناقلتي جند من طراز "النمر" إحداهما من نافذة أحد المنازل والأخرى في أحد الشوارع بمنطقة سكنية مدمَّرة وكلاهما من على مسافة أمتار قليلة.

كما استهدف مقاتلو القسام منزلا كانت تتحصن بداخله قوة إسرائيلية. وأظهر الفيديو عملية رصد الجنود بوضوح وهم في نافذة وشرفة المنزل قبل أن يتم قصفهم بعبوة "تي بي جي" مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد.

وأظهر الفيديو إطلاق جنود الاحتلال قنابلَ دخان ورصاصًا كثيفًا لتغطية عملية إجلاء القتلى والجرحى.

وفي مشهد آخر، أظهر الفيديو مقاتلي القسام وهم يقصفون قوات الاحتلال بقذائف الهاون من داخل أحد المنازل التي دمرتها الحرب.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت القسام عن تدمير عدد من آليات الاحتلال في تل السلطان وقالت إنها استهدفت قوة في أحد البيوت وأوقعتها بين قتيل وجريح.