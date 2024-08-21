خبير عسكري: حزب الله سيرد عندما تصل المفاوضات إلى حائط مسدود

توقع الخبير العسكري والإستراتيجي العميد منير شحادة أن تنتقل المنطقة من مرحلة إلى أخرى عندما تبلّغ المقاومة الفلسطينية نظيرتها في لبنان بأن المفاوضات مع إسرائيل وصلت إلى حائط مسدود.

وقال -في تحليل على قناة الجزيرة- إن حزب الله اللبناني تأخر في الرد على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر ليعطي فرصة للمفاوضات الجارية بشأن غزة، لكنه سيرد بشكل حتمي وسريع عندما يتيقن أن المفاوضات وصلت إلى حائط مسدود.

وكشف شحادة عن أن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين طلب من المسؤولين عندما جاء إلى لبنان ألا تقوم المقاومة بالرد على اغتيال قائدها لتعطي المفاوضات فرصة، وأوضح أن التأخر في الرد سببه أيضا أن حزب الله يقوم بدراسة الهدف ليكون مختلفا عن الأهداف الإسرائيلية التي ضربها سابقا.

وأشار الخبير العسكري والإستراتيجي إلى أن الإدارة الأميركية أدركت أن وقف الحرب في جنوب لبنان يرتبط بوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من يعرقل المفاوضات بشأن غزة ويقوم بالتصعيد في المنطقة من أجل جر الولايات المتحدة إلى حرب شاملة.

الاغتيالات الإسرائيلية

وعن سياسية الاستهدافات المركزة التي تتبعها إسرائيل في لبنان، أوضح شحادة أن لجنة التحقيق الدولية للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري استباحت منذ عام 2005 كل شيء في لبنان، المصارف والجامعات وشبكة الاتصالات الأرضية والخلوية، وشدد على أن اللجنة قالت إنها أودعت هذه المعلومات لدى إسرائيل.

كما كشف شحادة عن أن إسرائيل تمكنت من الحصول على معلومات خاصة بالمقاومة اللبنانية عندما ذهبت المقاومة للقتال في سوريا.

غير أن الخبير العسكري والإستراتيجي أوضح -في تحليله لقناة الجزيرة- أن الاغتيالات الإسرائيلية لاتزال ضمن معدل 1 على 7، أي أن كل 7 عمليات إسرائيلية لاستهداف مقاومين تنجح منها واحدة فقط، وقال إنها لا تؤثر على معنويات المقاومة ولا على نصرتها لغزة.

ومن جهة أخرى، قال شحادة إن إسرائيل لا تقوم بقصف العمق اللبناني إلّا إذا تلقت ضربة قاسية، وكشف أنه منذ يومين تمكنت المقاومة من استهداف أحد المراكز العسكرية الإسرائيلية في شمال عكا بسرب من الطائرات المسيّرة، مما أسفر عن مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة ضابط آخر وعسكريين آخرين. وقال شحادة إن هذه المعلومات لم تتحدث عنها المصادر الإسرائيلية.

ويذكر أن حزب الله شن غارات صاروخية مكثفة على مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، كما استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في ثكنة "زرعيت" على الحدود الجنوبية للبنان.

وقال شحادة إن الجولان منطقة مهمة جدا لإسرائيل، لأنها تحتوي على مراكز عسكرية مهمة ومراكز تجسس.