الجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع وبلينكن يؤكد أهمية اتفاق شامل

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى أهمية الوصول إلى حل إنساني في السودان، مؤكدا أن المحادثات الجارية في سويسرا تعمل على فتح 3 مسارات إنسانية لتقديم المساعدات الضرورية.

وأوضح بلينكن أن الوضع الإنساني في السودان يُعتبر الأسوأ على مستوى العالم في الوقت الراهن، حيث يعاني ملايين الأشخاص من آثار القتال المستمر، الذي يحول دون وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية الأساسية إلى المحتاجين.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إدخال المساعدات إلى المدنيين في السودان عبر معابر، ووافق كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على ذلك.

وفي هذا السياق، أشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تعمل بجد على التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الأعمال العدائية في السودان.

وفي غضون ذلك، انطلقت في جنيف محادثات بشأن السودان بحضور ممثلين عن الشركاء الدوليين وقوات الدعم السريع، في حين رفض وفد الحكومة السودانية المشاركة في المحادثات، مطالبا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في "إعلان جدة" قبل بدء أي محادثات جديدة.

التطورات الميدانية

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم تصعيدا عسكريا جديدا، حيث استهدف الجيش السوداني مواقع لقوات الدعم السريع في مناطق متعددة باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيّرة.

ووفقا لمراسل الجزيرة، أطلق الجيش قذائف المدفعية من شمالي أم درمان تجاه مواقع الدعم السريع في جنوب وشرق الخرطوم، بما في ذلك حي "كُوبَر" بالخرطوم بحري.

وفي دارفور، شنّت الطائرات الحربية السودانية ضربات جوية على مواقع الدعم السريع في مدينة الضعين، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان بالقرب من سوق المدينة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، حيث بدأت المجاعة تدفع بالملايين نحو الموت بسبب نقص الغذاء والاحتياجات الأساسية، وسط دعوات أممية ودولية لوقف الحرب وإنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد.