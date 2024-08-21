الشرطة الأميركية تفض مظاهرة مؤيدة لغزة في شيكاغو

تدخلت قوات الشرطة الأميركية بقسوة لفض تظاهرة داعمة لقطاع غزة استمرت يومين أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة، طالبت الإدارة الأميركية بوقف دعمها لإسرائيل، وبوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتدخلت الشرطة الأميركية ضد المحتجين، ووقعت اشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة التي استخدمت الضرب والسحل، واعتقلت بعض المتظاهرين و3 صحفيين، ولاقت مشاهد عنف الشرطة ضد المتظاهرين ردود أفعال مستاءة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتزامن التظاهرات مع انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو، مساء الاثنين الماضي، حيث يسلط برنامج المؤتمر لعام 2024 الضوء على الدور المركزي لإسرائيل في السياسة الخارجية الأميركية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدوانا متواصلا على غزة خلّف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.