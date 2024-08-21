الدويري: صور عمليات تل السلطان ترجح سقوط 22 إسرائيليا بين قتيل وجريح

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن عمليات تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة التي نشرتها المقاومة اليوم الأربعاء تعكس قدرة الفصائل على تنفيذ هجمات نوعية وناجحة، مؤكدا أن الصور ترجح سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورا للعملية التي نفذها مقاتلوها ضد جنود الاحتلال في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ودمر المقاتلون ناقلتي جند من طراز "النمر" إحداهما من نافذة أحد المنازل والأخرى في أحد الشوارع بمنطقة سكنية مدمَّرة وكلاهما من على مسافة أمتار قليلة.

إصابات قاتلة

وتعليقا على الصور، قال الدويري إن ناقلة النمر التي تم تدمير اثنتين منها في العملية التي تم نشرها تحمل طاقما مكونا من 11 فردا مما يعني أننا نتحدث عن 22 فردا بين قتيل وجريح، مرجحا أن يكون القتلى أكثر من الجرحى لأن التفجيرين كانا من على مسافة قريبة جدا وكانت الإصابة واضحة.

وعن استهداف الجنود الذين كانوا متحصنين في أحد البيوت، قال الدويري إن العبوات التي تم استخدامها في العملية تؤدي لمقتل كل من هو موجود في مساحة 4 أمتار في 4 أمتار، مشيرا إلى أن القصف تم بنوعين من العبوات المتفجرة أحدهما لدكّ التحصينات والآخر لقتل الجنود.

وعن العملية التي نشرتها المقاومة لقتل أحد الجنود في الضفة الغربية، قال الخبير العسكري إن هذه العمليات تأتي ضمن التصعيد الواضح في المواجهة والذي شمل توحيد الجهود وضم المقاومين الذين كانوا غير منظمين في السابق بالضفة لتعزيز قوتهم.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت القسام صورا لما قالت إنها "عملية قتل جندي صهيوني في مغتصبة ميحولا بمنطقة الأغوار الشمالية" على يد مجاهديها.