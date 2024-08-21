الجيش السوداني: كبدنا الدعم السريع خسائر فادحة جنوبي الخرطوم

قال الجيش السوداني إن قوات سلاح المدرعات بناء على معلومات استخبارية نفذت اليوم الأربعاء هجوما استباقيًا في محور حي الدوحة بضاحية جبرة، جنوبي مدينة الخرطوم.

وفي تعميم صحفي على حسابه بالفيسبوك، أكد الجيش السوداني دحر قوات الدعم السريع وقتل العشرات ممن أسماهم بالمرتزقة في المعركة التي دارت اليوم، وتدمير دبابة "ومطاردة فلولهم الهاربة"، حسب تعبيره.

وكان الجيش السوداني أعلن الثلاثاء أن قوات العمل الخاص بسلاح المدرعات التابع له جنوبي مدينة الخرطوم تقدمت في معاركها مع قوات الدعم السريع واستولت على مواقع جديدة حول متنزّه الدوحة بمحيط سلاح المدرعات.

وذكر أن قوات العمل الخاص قتلت العشرات من قوات الدعم السريع بهذه المنطقة واستولت على أسلحة وذخائر متنوعة، وفق البيان.

في سياق متصل رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بإعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن موافقة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على فتح المعابر الحيوية لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في السودان.

وأبدت التنسيقية أملها في أن يلتزم الطرفان بهذا التعهد الذي وصفته بالمهم بما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية من مواد غذائية وإمدادات طبية لكل السودانيين في كل مناطق البلاد بلا تمييز أو استثناء، بما يشكل استجابة "للوضع الإنساني الكارثي الذي يهدد حياة أكثر من 20 مليون مواطن".

يذكر أن الجيش السوداني يخوض قتالا ضد قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

وخلفت الحرب بين الطرفين نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء هذه الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.