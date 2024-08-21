استهداف سفينتين بالبحر الأحمر وغارات جوية على الحديدة

أفادت تقارير باستهداف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر اليوم الأربعاء، فيما شن الطيران الأميركي غارات على مديرية الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت الوكالة البريطانية للأمن البحري إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لهجومين في البحر الأحمر. وأضافت أن انفجارين وقعا قرب سفينةٍ جنوب عدن دون وقوع إصابات..

من جانبها، قالت وزارة الشحن اليونانية إن ناقلة النفط "سونيون" خرجت عن مسارها جراء إطلاق النار عليها قبالة الحديدة باليمن.

وفي وقت سابق نقلت وكالة بلومبيرغ عن البحرية البريطانية قولها إن "سفينة تجارية مجهولة تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، ولم تعد تحت قيادة طاقمها".

وأعلنت وكالة "يو كيه إم تي أو" البريطانية للأمن البحري -اليوم الأربعاء- إصابة سفينة تجارية بـ3 مقذوفات على بعد 77 ميلا بحريا (نحو 140 كيلومترا) قبالة مدينة الحديدة مما أدى إلى "تقييد حركتها".

ونقلت عن ربان السفينة قوله إن "السفينة أصيبت بقذيفتين غير محددتي النوع قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة"، مضيفة أن السفينة "مقيدة الحركة ولا أنباء عن وقوع إصابات". ولم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك تم بطائرات مسيرة أو صواريخ.

وأشارت الوكالة إلى أن ربان السفينة ذكر في وقت سابق أن "زورقين صغيرين اقتربا من السفينة. وكان على متن الزورق الأول من 3 إلى 5 أشخاص، بينما كان على متن الثاني نحو 10 أشخاص"، مضيفا أن "الزورقين أطلقا نداءات للسفينة التجارية، مما أدى إلى تبادل قصير لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة".

بيان حوثي ورواية أميركية

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي الأربعاء أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 3 غارات على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين في نبأ عاجل عبر منصة تليغرام "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بـ3 غارات جوية مديرية الصليف في الحديدة".

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية؛ كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

ومن جانبه، أعلن الجيش الأميركي أنه دمر نظام صواريخ أرض جو ورادارا تابعين للحوثيين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للقيادة الوسطى الأميركية "تم تحديد أن هذه الأنظمة تشكل تهديدا واضحا ووشيكا لقواتنا والتحالف والسفن التجارية".

وأضاف البيان "اتخذنا هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا".

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وفي محاولة لمنع هذه الهجمات بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن.

وردا على ذلك، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.