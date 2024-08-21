أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الأميركي تطورات غزة

قال الديوان الأميري القطري في بيان إن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحثا خلاله تطورات الأوضاع في غزة.

وأوضح البيان القطري أن أمير البلاد استعرض مع بلينكن "العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع".

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. https://t.co/CZRZxFVDgg — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) August 21, 2024

كما أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -أمس- اتصالا مع بلينكن، أكد خلاله التزام الدوحة بدورها في الوساطة إلى جوار القاهرة وواشنطن، كما أكد أهمية توحيد الجهود للإفراج عن الأسرى والمحتجزين وتجنب التصعيد.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن -خلال الاتصال- على أهمية توحيد الجهود لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا استمرار جهود قطر واتصالاتها لوقف الحرب وإرساء السلام بالمنطقة.

وقبل ذلك، اجتمع وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد بن العزيز بن صالح الخليفي مع بلينكن في الدوحة مساء أمس الثلاثاء، وبحث معه آخر تطورات الأوضاع في غزة ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

ومن جانبها، قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أعرب عن امتنانه لدور قطر الحيوي في التوسط بالمفاوضات وتعزيز السلام الإقليمي، مؤكدا وجود "اتحاد مع قطر ومصر للعمل بمختلف الطرق لكي لا يكون هناك تصعيد في قطاع غزة".