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أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الأميركي تطورات غزة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانيQatar's Emir, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani attends a meeting with Russia's President Vladimir Putin on the sidelines of the 6th summit of the Conference on Interaction and Confidence-building Measures in Asia (CICA), in Astana, Kazakhstan October 13, 2022. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
الشيخ تميم بن حمد بحث مع وزير الخارجية الأميركي جملة من القضايا (رويترز)
21/8/2024

قال الديوان الأميري القطري في بيان إن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحثا خلاله تطورات الأوضاع في غزة.

وأوضح البيان القطري أن أمير البلاد استعرض مع بلينكن "العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع".

كما أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -أمس- اتصالا مع بلينكن، أكد خلاله التزام الدوحة بدورها في الوساطة إلى جوار القاهرة وواشنطن، كما أكد أهمية توحيد الجهود للإفراج عن الأسرى والمحتجزين وتجنب التصعيد.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن -خلال الاتصال- على أهمية توحيد الجهود لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا استمرار جهود قطر واتصالاتها لوقف الحرب وإرساء السلام بالمنطقة.

وقبل ذلك، اجتمع وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد بن العزيز بن صالح الخليفي مع بلينكن في الدوحة مساء أمس الثلاثاء، وبحث معه آخر تطورات الأوضاع في غزة ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

ومن جانبها، قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أعرب عن امتنانه لدور قطر الحيوي في التوسط بالمفاوضات وتعزيز السلام الإقليمي، مؤكدا وجود "اتحاد مع قطر ومصر للعمل بمختلف الطرق لكي لا يكون هناك تصعيد في قطاع غزة".

المصدر : الجزيرة + وكالات