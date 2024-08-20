هيلاري كلينتون تناشد الناخبين "تحقيق حلمها"

دعت المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون -خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في شيكاغو- الأميركيين إلى انتخاب امرأة للمرة الأولى رئيسة للولايات المتحدة، في إشارة إلى كامالا هاريس.

وقالت هيلاري -التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب قبل 8 سنوات- "إن الولايات المتحدة تشهد شيئا ما، نشعر بذلك، هو أمر عملنا من أجل تحقيقه وحلمنا به منذ فترة طويلة".

ودعت كلينتون الأميركيين لتجسيد حلمها إلى حقيقة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني موعد الانتخابات المقبلة، و"تحطيم أعلى وأكثر الأسقف الزجاجية صعوبة" من خلال التصويت لمرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وحذرت هيلاري الديمقراطيين قائلة "لا تشتتوا التركيز، ولا تناموا على أمجادكم، فخلال الأيام الـ78 يوما المقبلة علينا أن نعمل بجهد أكبر من أي وقت مضى".

وخلال حملتها الانتخابية في 2016 كانت استطلاعات الرأي تتوقع فوز هيلاري أمام ترامب، وقد نالت أغلبية الأصوات على الصعيد الوطني، لكنها فشلت في الفوز بأغلبية الناخبين الكبار الضرورية.

وحملت كلينتون على المرشح الجمهوري الذي يترشح للمرة الثالثة، وقالت "هو أول شخص يترشح لانتخابات رئاسية، وهو مدان بـ34 جريمة"، في إشارة إلى إدانة ترامب جنائيا في نيويورك في ما شكّل سابقة لرئيس أميركي، وأيد الحضور هذه الإشارة وعلت صيحات تطالب بسجن الرئيس السابق.

وفي افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي -والذي يتواصل حتى بعد غد الخميس- عانق الرئيس الأميركي جو بايدن نائبته كامالا هاريس مسلّما إياها رسميا خلافته في السباق الرئاسي، وذلك بعد كلمة وداعية مؤثرة بعد أقل من شهر على قراره المباغت بالانسحاب من السباق الرئاسي.