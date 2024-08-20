الاحتلال يهدم مباني فلسطينية بحي وادي الجوز في القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء مباني ومنشآت فلسطينية في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، بينها منازل ومتاجر ونادٍ رياضي.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في المدينة إن قوات الاحتلال "تنفذ عملية هدم واسعة للمحال التجارية في حي وادي الجوز، وسط انتشار للقوات".

وذكر مصدر في المركز للجزيرة نت أن حصيلة الهدم "7 منشات تجارية، منها نادٍ رياضي ومخبز ومنزل".

"مبنية من 55 سنة.. عمري كله فيها، همي بهدموا واحنا بنبني" مؤثر.. المقدسي بسام طه يتحدث بحرقة عن هدم الاحتلال لمصدر رزقه في حي وادي الجوز pic.twitter.com/tHdttiZTiV — شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) August 20, 2024

وأشار المركز في صفحته على فيسبوك إلى "إغلاق أحد الشوارع الرئيسية في حي وادي الجوز بالقدس بالتزامن مع عملية هدم في المنطقة الصناعية".

وتابع أن الهدم طال منزلا لمواطن من عائلة الجعبري وكراجا لإصلاح السيارات بني قبل 30 عاما.

وتأتي عمليات الهدم بعد أيام من توزيع 17 إخطار هدم في حيي وادي الجوز والصوانة من أجل توسيع "الحديقة القومية"، وهو ما يرى فيه مقدسيون محاولة لخنق الأحياء الفلسطينية والحد من تمددها العمراني.

وفي حديث سابق للجزيرة نت، قال خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي إن مشاريع استيطانية عدة تستهدف حي وادي الجوز، من بينها "الحديقة القومية" ووادي السيلكون ضمن مشروع "التطويق والاختراق والتشتيت".

وأوضح التفكجي أن التطويق يتم من خلال محاصرة البلدات المقدسية بالشوارع الاستيطانية والمستعمرات، وفصلها عن بعضها لتصبح معزولة تماما، ثم تبدأ سياسة الاختراق المتمثلة بالبناء الاستيطاني داخل البلدات العربية، والانتقال إلى مرحلة التشتيت بتحويل كل بلدة في شرقي القدس إلى حي ضمن المستوطنات الإسرائيلية.

وأول أمس الأحد، قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان إنه "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهدت مدينة القدس توحشا إسرائيليا غير مسبوق امتدت آثاره إلى كامل مناحي ومفاصل حياة المقدسيين"، محذرة من تفاقم الحرب غير العلنية التي تشنها سلطات الاحتلال على مدينة القدس.

ووفق معطيات محافظة القدس، فإن 286 عملية هدم وتجريف جرت في القدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ صعّد جيش الاحتلال عملياته في مدينة القدس وفرض إجراءات وقيودا مشددة على دخول المسجد الأقصى بالتزامن مع العدوان على غزة.