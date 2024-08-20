مجزرة جديدة.. 9 شهداء في عدوان إسرائيلي على نازحين بمدرسة في غزة

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة، وذلك بعد أيام قليلة على استشهاد أكثر من 100 نازح في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة التابعين.

وقالت مصادر طبية إن 9 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي مئات النازحين في حي الرمال غرب المدينة.

وذكر شهود عيان أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف ما زالت تحاول انتشال جثامين الشهداء وإنقاذ الجرحى من تحت أنقاض مبنى المدرسة الذي انهار بشكل شبه كامل جراء القصف الإسرائيلي.

وهذه هي المدرسة الثامنة التي تؤوي نازحين في قطاع غزة ويستهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية أغسطس/آب الجاري، وفق رصد مراسل وكالة الأناضول.

وكانت إسرائيل قد قصفت 7 مدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 179 فلسطينيا -بينهم أطفال ونساء- ومئات الإصابات، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

ووقعت المجزرة الأكبر في 10 أغسطس/آب الجاري باستهداف الجيش الإسرائيلي مدرسة التابعين وسط غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة عشرات، بينهم أطفال ونساء.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مدرسة التابعين زاعما أن عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "استخدموها للاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات الجيش وإسرائيل".

من جانبها، قالت حركة حماس إن الجيش الإسرائيلي يختلق ذرائع واهية لاستهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات وخيام النازحين لتبرير جرائمه في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.