مباحثات قطرية أسترالية وكانبرا تدعم جهود وقف الحرب على غزة

عقد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني محادثات في كانبرا اليوم الثلاثاء مع كل من وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ريتشارد مارليس، تم خلالها بحث جهود وقف الحرب على غزة وخفض التوتر بالشرق الأوسط.

وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية عن دعم بلادها لجهود الوساطة المشتركة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لما جاء في بيان للخارجية القطرية.

كما عبّرت وونغ عن شكرها لدولة قطر لمساهمتها في إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان وقطاع غزة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في أستراليا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/FMOFTClukB — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 20, 2024

بدوره، أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي خلال لقائه رئيس الوزراء القطري عن تقدير بلده لدعم دولة قطر الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتسعى قطر في إطار الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت شهرها الحادي عشر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصر.