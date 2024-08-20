ماسك: مستعد للعمل تحت إدارة ترامب

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، استعداده للعمل بالإدارة الأميركية إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في منشور على حسابه في منصة إكس، الثلاثاء، كتب فيه "أنا على استعداد للخدمة"، وأرفقه بصورة له صُمّمت بالذكاء الاصطناعي أمام منصة مكتوب عليها "إدارة كفاءة الحكومة".

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0 — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024

منشور ماسك هذا جاء عقب تصريح لترامب في وقت سابق أكد فيه أنه قد يفكر في تعيين ماسك في دور استشاري ضمن إدارته إذا فاز في الانتخابات الرئاسية على كامالا هاريس.

وقال ترامب وقتها مادحا ماسك "إنه رجل ذكي جدا، بالتأكيد سأفعل (أضمه إلى إدارتي) إذا قبل ذلك، فسأفعل بالتأكيد، إنه رجل لامع".

وحصل منشور الملياردير الأميركي ماسك على أكثر من 41 مليون مشاهدة و716 ألف إعجاب.