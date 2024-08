ماسك: مستعد للعمل تحت إدارة ترامب

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، استعداده للعمل بالإدارة الأميركية إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في منشور على حسابه في منصة إكس، الثلاثاء، كتب فيه "أنا على استعداد للخدمة"، وأرفقه بصورة له صُمّمت بالذكاء الاصطناعي أمام منصة مكتوب عليها "إدارة كفاءة الحكومة".

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0

— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024