كمائن للمقاومة بخان يونس ورفح والاحتلال يرتكب مجزرتين

استشهد أكثر من 50 فلسطينيا اليوم الثلاثاء جراء القصف الإسرائيلي على أهداف مدنية بينها سوق في دير البلح ومدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة، بينما استهدفت المقاومة قوات الاحتلال بعمليات جديدة في خان يونس ورفح.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 52 فلسطينيا.

وفي أحدث المجازر الإسرائيلية، قال مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة إن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت عدة صواريخ على منطقة البركة في دير البلح بوسط قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد 12 شخصا معظم أطفال ونساء.

وأضاف أبو عمرة أن منطقة البركة تقع وسط مدينة دير البلح وتضم سوقا شعبيا وهي مكتظة بعشرات الآلاف من النازحين، ومصنفة من ضمن "المناطق الآمنة".

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن العديد من الموجودين وسط دير البلح كانوا قد نزحوا إليها من المناطق الشرقية للمدينة إثر إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلائها.

وكانت دير البلح تعرضت ظهر اليوم لقصف أسفر عن 5 شهداء، بحسب المصادر الفلسطينية.

قصف مدرسة

وفي وقت سابق اليوم، قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا. وأدى القصف إلى إصابة عدد من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال.

وكانت مدرسة مصطفى حافظ تعرضت للقصف سابقا في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وهي تجاور مدارس تابعة للأمم المتحدة كانت قد تعرضت أيضا للقصف خلال التوغلات الإسرائيلية البرية في المنطقة.

وتعليقا على المجزرة، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن القصف الإسرائيلي على مدرسة في غزة تؤوي آلاف النازحين تأكيد لإصرار حكومة الاحتلال على حرب الإبادة، وحمّلت الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته المسؤولية الكاملة عن استمرار المجازر الإسرائيلية.

وشن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على الأحياء الغربية لمدينة غزة، وكان بين المواقع المستهدفة فندق، وفق قناة الأقصى، في حين نسفت القوات الإسرائيلية عددا من الأبراج في منطقة تل الهوى جنوب غرب المدينة.

وفي جنوبي القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، كما استشهد شخص آخر في قصف على منطقة أصداء التي تؤوي نازحين شمال غرب المدينة.

وفي خان يونس أيضا، أفادت قناة الأقصى بوقوع شهداء ومصابين إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة بطن السمين جنوبي المدينة.

وفي وسط قطاع غزة، أصيب شخصان إثر قصف قوات الاحتلال محيط مدخل أبراج عين جالوت السكنية في مخيم النصيرات، وسُجلت أيضا إصابات في قصف على مخيم البريج.

عمليات المقاومة

في التطورات العسكرية، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم أنها استهدفت جرافة عسكرية بعبوة صدمية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم أنها قصفت بالاشتراك مع قوات عمر القاسم وكتائب شهداء الأقصى خط الإمداد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

كما قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لآليات وجنود الاحتلال المتوغلين بمنطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

وفي نفس الإطار، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية المتوغلة بمنطقة القرارة.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق أنها اشتبكت فجر أمس الاثنين مع قوة إسرائيلية خاصة من نقطة الصفر وقتلت 3 من أفرادها في حي تل السلطان غربي رفح.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد جوار مدرسة القادسية، كما استهدفت قوة إسرائيلية أخرى متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفتين في المخيم الغربي بحي تل السلطان.

من جهته، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قتل 40 مسلحا فلسطينيا في مواجهات وغارات جوية في منطقة تل السلطان برفح.

كما تحدث عن قصف مناطق عدة في قطاع غزة، قال إنها استخدمت لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.