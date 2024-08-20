كتائب القسام تنصب كمائن جديدة لقوات الاحتلال غرب رفح

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الثلاثاء- عن نصب كمائن جديدة لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال المعارك الضارية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب غزة.

وقالت الكتائب في بيان "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة متحصنة داخل أحد المنازل، بقذيفة تي بي جي المضادة للتحصينات، بجوار مدرسة القادسية غرب رفح".

وأضاف البيان أن مقاتلي القسام استهدفوا قوة إسرائيلية أخرى متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة "تي بي جي" وقذيفة أفراد بالمخيم الغربي في حي تل السلطان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" بجوار جامعة القدس المفتوحة في حي تل السلطان.

ومساء أمس، قالت القسام إنها استهدفت 5 آليات عسكرية إسرائيلية من بينها 3 دبابات ميركافا بقذائف "الياسين 105" وناقلة جنود من طراز نمر وجرافة "دي 9" بقذيفتي "تاندوم" في حي تل السلطان.

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلين من فصائل فلسطينية مسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور توغله، خاصة بمديني رفح وخان يونس (جنوب).

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني (معظمهم أطفال ونساء) وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة المحاصر.