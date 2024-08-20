عاجل| متظاهرون يخترقون الحاجز الأمني بمؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو

أفادت وكالة رويترز بأن متظاهرين اخترقوا الحاجز الأمني في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو، وقوات الأمن تتدخل.

وللوقوف على أحدث استطلاعات الرأي.. أشار متوسط استطلاعات الرأي الذي يعده موقع /ريل كلير بوليتكس/ إلى أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تحظى بدعم

ثمانية واربعين وواحد من عشرة 48.1 في المئة من الناخبين مقابل ستة وأربعين وسبعة من عشرة 46.7 للمرشح الجمهوري دونالد ترمب، أي أنها تتقدم عليه بفارق نقطة واربعة من عشرة 1.4 في المئة.

وفي تفاصيل الولايات السبع المتأرجحة.. تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترمب بولاية أريزونا بنحو اثنين من عشرة في المئة،

وفي جورجيا تفوق أيضا المرشح الجمهوري ترمب بنحو نقطة مئوية على منافسته الديمقراطية كاملا هاريس،

وفي ولاية ميشيغن يُظهر الاستطلاع تفوق هاريس بنقطتين مئويتين على منافسها ترمب وفق الاستطلاع،

في حين اظهر الاستطلاع نفسه تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترمب في ولاية نيفادا بنحو نقطة وثلاثة أعشار.

وفي ولاية نورث كارولاينا يظهر الاستطلاع تفوق ترمب بنقطة واحدة واثنين من عشرة من توجهات المسجلين.

كما أظهر الاستطلاع تفوق ترمب على هاريس في ولاية بنسلفانيا بفارق واحد من عشرة بالمائة من توجهات الناخبين المسجلين،

في حين تتفوق هاريس وفق الاستطلاع في ولاية ويسكنسن بواحد في المئة من توجهات الناخبين المسجلين.