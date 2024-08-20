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عاجل| إسرائيل تعلن انتشال 6 جثث لأسرى إسرائيليين الليلة الماضية من قطاع غزة

20/8/2024-|آخر تحديث: 20/8/202409:28 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة