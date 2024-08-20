شاهد.. السرايا والقسام تدمران آليات للاحتلال بمخيم الشابورة

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهداف آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 وإطلاق قذائف هاون تجاه جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت السرايا أن المشاهد جاءت بالاشتراك مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأظهرت المشاهد استهداف آليات إسرائيلية من داخل مبان مهدمة وكذلك استهداف آلية خلال إطلاقها النيران تجاه المقاومين قبل النجاح في إصابتها.

وتضمنت المشاهد رسالة من أحد المقاتلين إلى الاحتلال الإسرائيلي قال فيها "سندعس على رؤوسكم وسنساوي جباهكم بالأرض وستخرجون من ديارنا وسنظل فيها رؤوسنا عالية بإذن الله".

وأظهرت المشاهد كذلك قيام عدد من مقاتلي السرايا والقسام بإطلاق قذائف الهاون تجاه الجنود والآليات المتوغلة في المخيم.

ومنذ بدء العملية البرية الواسعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبث فصائل المقاومة مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، تنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة، ونصب كمائن ناجحة.

كما شملت العمليات استهداف قوات راجلة إسرائيلية بقذائف مضادة للتحصينات، إضافة إلى عمليات القنص والاشتباك المباشر، والإغارة على مقار قيادة لعمليات الاحتلال بمناطق مختلفة.