حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا بمجزرة مخيم الشاطئ

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرافقي رئيس مكتبها السياسي الراحل إسماعيل هنية والعاملين في مكتبه الذين استشهدوا في مجزرة يوم الاثنين.

وقالت حركة حماس في بيان "إن هذه الجريمة تظهر حجم الحقد الذي يحمله الاحتلال على كل من ارتبط بهنية".

كما أكدت الحركة أن "جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة المقاومة بل ستواصل مسيرتها حتى دحر العدو وانكساره".

وكانت مصادر طبية قالت للجزيرة أمس الاثنين إن 35 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين جديدتين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفي مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 9 مدنيين وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.