شهداء في غارات على غزة والمقاومة تستهدف دبابات إسرائيلية

استشهد عدد من الفلسطينيين، صباح اليوم الثلاثاء، في غارتين إسرائيليتين على منزل بمخيم البريج وسيارة مدنية شمال رفح جنوبي قطاع غزة، في حين أعلنت المقاومة استهداف دبابات ميركافا وناقلة جند وجرافة عسكرية.

وقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 أشخاص من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة فجر اليوم.

وأضاف المراسل أن عددا من المصابين وصلوا إلى مستشفيي العودة بمخيم النصيرات وشهداء الأقصى بدير البلح، وأن حالة بعضهم خطيرة.

وذكر مراسل الجزيرة أن 4 استشهدوا في قصف إسرائيلي لمركبة مدنية شمال مدينة رفح.

كما أفاد مراسل الجزيرة عن مصادر بالدفاع المدني الفلسطيني بانتشال 9 فلسطينيين من تحت أنقاض منزل عائلة أبو صواوين في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية.

وفي وقت سابق أمس، قالت مصادر طبية، للجزيرة، إن 35 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة أمس الاثنين.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين جديدتين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفي مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 9 مدنيين وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف فلسطينيين في مخيم الشاطئ.

رد المقاومة

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها استهدفوا في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، في جنوب القطاع، 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية بقذائف "الياسين 105".

كما استهدفت كتائب القسام ناقلة جند من نوع "نمر"، وجرافة عسكرية "دي 9" بقذيفتي "تاندوم" في مخيم بدر بالحي نفسه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده من لواء المظليين في المعارك جنوبي قطاع غزة، وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال نفذ عملية إجلاء بمروحية لجنود في رفح.

وجرت عملية الإجلاء وسط قصف مدفعي وإطلاق نار وقنابل دخانية من طائرة حربية غربي المدينة.

وبثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صورا قالت إنها لاستهداف مقاتليها وكتائب القسام دبابتين إسرائيليتين خلال التوغل الأخير في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.