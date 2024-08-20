بوتين في الشيشان لأول مرة منذ 2011

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الثلاثاء إلى الشيشان، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011.

وبث التلفزيون الروسي لقطات لوصول بوتين الذي نزل من مروحية وكان في استقباله الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الذي أشار إلى أن هناك برنامجا حافلا لهذه الزيارة.

وقال قديروف في تصريحات للصحفيين إن "الناس سيبتهجون بمجيء الرئيس إلى الجمهورية (الشيشانية). بالنسبة إلينا إنه أمر محفز ومجدد للطاقة".

وأضاف أن بوتين بدأ برنامجه بزيارة قبر والده أحمد قديروف الذي كان زعيما للجمهورية واغتيل عام 2004.

وكان الرئيس الروسي قد زار صباح اليوم الثلاثاء مدينة بيسلان في جمهورية أوسيتيا الشمالية الواقعة أيضا في منطقة القوقاز. وقبل ذلك زار بوتين أذربيجان على مدى يومين.

وتأتي هذه الجولة الخارجية للرئيس الروسي فيما تشن القوات الأوكرانية منذ السادس من أغسطس/آب الجاري هجوما على منطقة كورسك الروسية الحدودية، حيث سيطرت على عشرات القرى والبلدات.

وانتشرت في كورسك قوات شيشانية للتصدي للهجوم الأوكراني.