الحزب الديمقراطي يصوت على مشروع اتفاق لوقف النار في غزة

قدمت لجنة مؤتمر الحزب الديمقراطي الأميركي، اليوم الثلاثاء، مشروع برنامج للتصويت عليه من قبل مندوبي الحزب بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ويسمح المشروع للدول العربية والمجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة إعمار القطاع، ويؤكد أن التوصل إلى اتفاق من شأنه إيجاد الظروف لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.

ووفق المشروع الذي سيُعرض على مندوبي المؤتمر للتصويت، فإن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس يعارضان أي خطوات أحادية الجانب، بما في ذلك ضم الأراضي الذي يقوض إقامة حل الدولتين.

ويشدد مشروع البرنامج على مواصلة الوقوف ضد التحريض و"الإرهاب" ومعارضة التوسع الاستيطاني.

كما يعارض المشروع أي جهد لعزل إسرائيل ونزع الشرعية عنها بشكل "غير عادل" بما في ذلك في الأمم المتحدة أو من خلال حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، مع حماية الحق الدستوري في حرية التعبير وفق المشروع.

وانطلقت أعمال مؤتمر الحزب الديمقراطي بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وتمتد حتى نهاية الخميس المقبل، حيث تُختتم جلساته بكلمة كامالا هاريس نائبة الرئيس، تعلن فيها قبولها الترشح على بطاقة الحزب لانتخابات 2024.

وسيتيح مؤتمر الحزب لهاريس منصة لتعرض رؤيتها أمام جمهور أميركي ما زال يحاول فهم توجهاتها.

وتم تشديد التدابير الأمنية تحضيرا لمؤتمر الحزب في شيكاغو، حيث يتوقع نزول عشرات الآلاف إلى شوارع المدينة احتجاجا على موقف الإدارة الديمقراطية الداعم لإسرائيل في الحرب المتواصلة منذ 10 أشهر، والتي تسببت بأزمة إنسانية كارثية في غزة.