الاحتلال يهدم منازل في الضفة ويعتقل عددا من الفلسطينيين

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية كما اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة.

فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا في بلدة تقوع، شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحامها البلدة حيث شرعت في تفريغ المنزل من محتوياته قبل أن تهدمه بالكامل، بذريعة البناء دون ترخيص.

كما هدمت سلطات الاحتلال مبنى قيد الإنشاء في بلدة دير الأسد، بقضاء عكا داخل الخط الأخضر، بحجة البناء دون ترخيص، وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت القرية بالآليات العسكرية، ورافقتها جرافات الهدم.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت كذلك صباح اليوم منزلا ومنشآت تجارية وصناعية في حي "وادي الجوز"، بالقدس المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد شهود عيان بأن أصحاب المنشآت فوجئوا باتصال من قوات الاحتلال لإبلاغهم بقرار الهدم؛ ولم يُسمح لهم بنقل متاعهم، رغم حصولهم على قرارات من المحكمة الاسرائيلية بعدم الهدم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل عشرات العائلات الفلسطينية، وفرضت سلسلة من العقوبات على آخرين، بدعوى أن أبناءهم من منفذي عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول مركز معلومات فلسطين (معطى) إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 2777 عملية هدم في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي منها 252 في مدينة القدس المحتلة.

اقتحام واعتقالات

على صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون، جنوب طوباس في شمال الضفة الغربية، ودهمت عددا من المنازل والمحال التجارية، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة، تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع، بينما أكدت مصادر فلسطينية أن جرافات الاحتلال تعمدت إلحاق أضرار بسيارات ومنازل ومحال تجارية، قبل انسحابها من البلدة.

تشييع شهيد

في إطار آخر، شيع فلسطينيون في مدينة دورا، جنوب الخليل، جثمان الشهيد محمود حروب الذي استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة أمس.

وكانت قوات الاحتلال شنت حملة دهم في مناطق بالخليل في الضفة الغربية، تصدى لها الفلسطينيون واندلعت مواجهات بين الجانبين.

عمليات سرايا القدس

وفي جانب آخر، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية عن عدة عمليات لها اليوم، حيث قالت إن كتيبة طوباس تمكنت من تدمير وإعطاب عدد من الآليات العسكرية وإصابة مَن فيها مِن جنود الاحتلال.

وأضافت أن كتيبة طوباس حققت كذلك إصابات مباشرة في قوة مشاة إسرائيلية وقعت في كمين محكم عند محور الدنمو.

كما قالت إن قواتهم في الفارعة وطمون تصدت لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طمون ومحاور القتال فيها، وخاض المقاتلون في كتيبة نابلس اشتباكات عنيفة في محاور القتال في مخيمي العين وبلاطة ومحاور أخرى.

وذكرت كذلك أن مقاتليها في كتيبة نابلس نجحوا في إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين محكم عند محور مسجد السلام وحققوا إصابات مباشرة، كما تصدى مقاتلوها في "كتيبة جنين مجموعات جبع" لقوات الاحتلال التي حاولت التخطيط لعمل تخريبي في المدينة.