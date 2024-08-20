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الأمن الروسي يعتقل عالما بتهمة الخيانة

epa10606251 Russian policemen guard in front of the Moscow Kremlin on the Red square in Moscow, Russia, 03 May 2023. According to the Russian Presidential Press Service, two unmanned aerial vehicles targeted the Kremlin on the night of 02 May. The Kremlin accused Kyiv of carrying the drone strike against the residence of the Russian president, adding that the drones were disabled and crashed in the Kremlin grounds without causing any casualties or damage. The Kremlin described the action as a 'planned terrorist attack and an assassination attempt targeting the President', noting that the President was not injured. EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
رجال الشرطة الروسية يحرسون الكرملين في موسكو (الأوروبية-أرشيف)
20/8/2024-|آخر تحديث: 20/8/202409:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان اليوم الثلاثاء إنه اعتقل عالما في موسكو بشبهة خيانة.

ولم يذكر الجهاز اسم العالم، لكنه قال إنه يشتبه في تنفيذه هجمات إلكترونية على منشآت بنية تحتية حساسة نيابة عن أجهزة الأمن الأوكرانية.

وأضاف الجهاز أن العالم أرسل أيضا أموالا إلى الجيش الأوكراني، فضلا عن جمعه معلومات عن الجيش الروسي، مشيرا إلى أن المشتبه فيه أقر بارتكابه هذه الجرائم.

ونشرت وسائل إعلام روسية ما قالت إنها لقطات لإلقاء القبض على العالم، دون أن يتضح حتى الآن توقيت ذلك تحديدا.

وتشير اللقطات، التي أظهرت إلقاء القبض على رجل في مدينة تغطيها الثلوج، إلى أن العالم ربما تم اعتقاله منذ مدة.

وذكرت قناة "أوستاروجنا نوفوستي" على تليغرام، وهي قناة معنية بنشر ما يتعلق بالسياسة الروسية، أن العالم المعتقل يدعى أرتيوم خوروشيلوف، وهو فيزيائي ذكرت وكالة الإعلام الروسية سابقا أنه اعتقل للاشتباه في شنه هجمات إلكترونية في ديسمبر/كانون الأول 2023.

المصدر : رويترز