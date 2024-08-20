الأمن الروسي يعتقل عالما بتهمة الخيانة

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان اليوم الثلاثاء إنه اعتقل عالما في موسكو بشبهة خيانة.

ولم يذكر الجهاز اسم العالم، لكنه قال إنه يشتبه في تنفيذه هجمات إلكترونية على منشآت بنية تحتية حساسة نيابة عن أجهزة الأمن الأوكرانية.

وأضاف الجهاز أن العالم أرسل أيضا أموالا إلى الجيش الأوكراني، فضلا عن جمعه معلومات عن الجيش الروسي، مشيرا إلى أن المشتبه فيه أقر بارتكابه هذه الجرائم.

ونشرت وسائل إعلام روسية ما قالت إنها لقطات لإلقاء القبض على العالم، دون أن يتضح حتى الآن توقيت ذلك تحديدا.

وتشير اللقطات، التي أظهرت إلقاء القبض على رجل في مدينة تغطيها الثلوج، إلى أن العالم ربما تم اعتقاله منذ مدة.

وذكرت قناة "أوستاروجنا نوفوستي" على تليغرام، وهي قناة معنية بنشر ما يتعلق بالسياسة الروسية، أن العالم المعتقل يدعى أرتيوم خوروشيلوف، وهو فيزيائي ذكرت وكالة الإعلام الروسية سابقا أنه اعتقل للاشتباه في شنه هجمات إلكترونية في ديسمبر/كانون الأول 2023.