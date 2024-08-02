مكالمة "صعبة" بين بايدن ونتنياهو بعد اغتيال هنية

نقل موقع أكسيوس أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال محادثة هاتفية "صعبة" بينهما أمس الخميس، التوقف عن تصعيد التوترات في المنطقة، وذلك في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والقائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

وذكر أحد المسؤولين الأميركيين أن بايدن حذر نتنياهو من أنه إذا أقدم على التصعيد مجددا، فينبغي له عدم الاعتماد على الولايات المتحدة لإنقاذه.

وقال مسؤولون أميركيون لأكسيوس إنهم يعتقدون أن نتنياهو أخفى عن بايدن خططه لتنفيذ الاغتيالات الأخيرة، وذلك بعد أن ترك انطباعا الأسبوع السابق بأنه يستجيب لطلب الرئيس الأميركي بالتركيز على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافوا أن بايدن اتصل بنتنياهو لمناقشة الاستعدادات العسكرية المشتركة لمواجهة الرد المتوقع من إيران وحزب الله، وفي الوقت نفسه للإعراب عن عدم رضاه عن المنحى الذي اتخذه نتنياهو.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد أبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل على إحباط أي هجوم إيراني، لكنه يتوقع بعد ذلك عدم حدوث مزيد من التصعيد من الجانب الإسرائيلي والتحرك فورا نحو صفقة الرهائن.

"بايدن يرفع صوته"

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن بايدن رفع صوته خلال المكالمة، وأخبر نتنياهو أنه يريد منه التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع أو أسبوعين.

كما قال مصدر مطلع للموقع إن الرئيس الأميركي أخبر نتنياهو أن المنطقة تمر حاليا بنقطة تحول، وأن هناك حاجة لبذل كل الجهود لإنهاء الحرب في غزة والوصول إلى الاستقرار الإقليمي، حتى لو لم يكن الاتفاق مثاليا.

في المقابل، نقل الموقع عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد لبايدن أنه يعمل فقط وفق المتطلبات الأمنية لإسرائيل.

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن توترا كبيرا هيمن على اجتماع عقده نتنياهو مع فريق التفاوض الإسرائيلي أول أمس الأربعاء.

ونُقل عن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار قوله لنتنياهو خلال الاجتماع "نشعر أنك ترسلنا للتفاوض، ثم تجري تغييرات على الخطوط العريضة للصفقة".