عاجل | معاريف: استطلاع رأي يكشف تقلص الفجوة بين نتنياهو وغانتس بشأن من هو الأنسب لرئاسة الحكومة بنسبة 2% لصالح غانتس

معاريف: استطلاع رأي يكشف تقلص الفجوة بين نتنياهو وغانتس بشأن من هو الأنسب لرئاسة الحكومة بنسبة 2% لصالح غانتس

استطلاع معاريف: 41% من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 39% لنتنياهو

استطلاع معاريف: أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحصل على 58 مقعدا بالكنيست حال إجراء انتخابات اليوم

استطلاع معاريف: حزب معسكر الدولة بزعامة غانتس سيحصل على 22 معقدا حال إجراء انتخابات اليوم مقابل 21 لليكود