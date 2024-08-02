عاجل | معاريف: استطلاع رأي يكشف تقلص الفجوة بين نتنياهو وغانتس بشأن من هو الأنسب لرئاسة الحكومة بنسبة 2% لصالح غانتس
2/8/2024-|آخر تحديث: 2/8/202408:19 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
معاريف: استطلاع رأي يكشف تقلص الفجوة بين نتنياهو وغانتس بشأن من هو الأنسب لرئاسة الحكومة بنسبة 2% لصالح غانتس
استطلاع معاريف: 41% من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 39% لنتنياهو
استطلاع معاريف: أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحصل على 58 مقعدا بالكنيست حال إجراء انتخابات اليوم
استطلاع معاريف: حزب معسكر الدولة بزعامة غانتس سيحصل على 22 معقدا حال إجراء انتخابات اليوم مقابل 21 لليكود
المصدر : الجزيرة