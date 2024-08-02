القسام تقصف غلاف غزة بـ20 صاروخا بعد 300 يوم على الحرب

أطلقت المقاومة الفلسطينية وابلا من الصواريخ على غلاف غزة اليوم الجمعة، وذلك في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية وبعد مرور أكثر من 300 يوم على بدء الحرب على القطاع.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم إنها استهدفت موقع صوفا العسكري مرتين، بـ10 صواريخ "رجوم" عيار 114 مليمترا في كل من الدفعتين.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن عدة صواريخ أطلقت على إسرائيل من جنوب قطاع غزة على مدار اليوم، من دون وقوع إصابات.

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف المنصات التي أطلقت منها الصواريخ، كما تم اعتراض مقذوف أطلق من قطاع غزة بعدما دوّت صفارات الإنذار في منطقة ناحل عوز.

من جانبها، قالت قناة كان الإسرائيلية إن 20 صاروخا أطلقت من قطاع غزة اليوم، وأضافت أن حماس لا تزال تمتلك قدرات صاروخية حتى بعد مرور أكثر من 300 يوم على الحرب.

بدورها، ذكرت صحيفة هآرتس أن 18 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال ساعة واحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، تم الإعلان عن رصد صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة كريات ملاخي.

وأعلنت إسرائيل أمس الخميس تعزيز حالة التأهب لمواجهة الرد المتوقع على اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، واغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.