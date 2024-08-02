الدويري: هكذا تطلق المقاومة الصواريخ من جنوب غزة رغم وجود قوات الاحتلال

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة يعني أن المقاومة لا تزال تمتلك قدرة على شن هجمات، مشيرا إلى أن استهداف قلب إسرائيل يتطلب توافقا بين القيادتين السياسية والعسكرية للفصائل.

وأضاف الدويري -في تحليل للمشهد العسكري بالقطاع- أن إطلاق صواريخ من جنوب غزة رغم وجود 3 فرق عسكرية إسرائيلية ولواء، يعني أن المقاومة تستخدم قواعد إطلاق متحركة وليست ثابتة حتى لا يتم كشف فتحات الأنفاق.

وعن طريقة القصف، قال الدويري إنها تتم عبر مراقبة الأجواء وإبلاغ المكلفين بالقصف بخلو سماء المنطقة من الطائرات الإسرائيلية للبدء في عملية التجهيز والإطلاق التي لا تحقق أهدافها بنفس دقة الإطلاق من قواعد ثابتة.

ولفت إلى أن بعض التقارير الإسرائيلية تجزم بامتلاك كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صواريخ بعيدة المدى، مشيرا إلى أن استخدامها يتطلب قرار سياسيا وليس عسكريا فقط.