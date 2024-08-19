60 قتيلا ومئات آلاف المتضررين جراء السيول في اليمن

تسببت السيول الناجمة عن أمطار غزيرة في اليمن بمصرع 60 شخصا على الأقل منذ أواخر الشهر الماضي، وأثرت على 268 ألف آخرين، في حين لا يزال 13 في عداد المفقودين، وفق إفادة وكالة أممية اليوم الاثنين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير إنه منذ أواخر يوليو/تموز الماضي، تسببت السيول بمقتل 36 شخصا في محافظات الحُديدة و9 في إب و8 في مأرب و7 في تعز.

وكانت حصيلة سابقة جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية بناء على أرقام أعلنها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومحافظ الحُديدة في السابع من أغسطس/ آب الجاري، تحدثت عن 45 قتيلا.

وأصيب ما لا يقل عن 600 شخص بسبب الفيضانات في الحديدة ومأرب فقط، في حين لا يزال 13 شخصا في عداد المفقودين في الحديدة وتعز، بحسب تقرير "أوتشا".

وأوضحت الوكالة الأممية أن إجمالي 38 ألفا و285 أسرة، أي ما يقارب 268 ألف شخص، تأثروا بالفيضانات، مشيرة إلى أن البنية التحتية، بما فيها المدارس والطرق والمرافق الصحية تأثرت، إلى جانب تضرر سبل العيش "التي كانت في الأصل ضعيفة".

شاب يخاطر بحياته لإنقاذ عائلة من السيول بمدينة إب في #اليمن pic.twitter.com/bFfbtKXYT0 — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 16, 2024

وتوقعت الوكالة أن تستمر "الأحوال الجوية الشديدة حتى سبتمبر/ أيلول القادم، مع تحذيرات إضافية، إذ شهد اليمن في السنوات الأخيرة، زيادة في وتيرة هطول الأمطار وشدتها بسبب التغير المناخي، بحسب ما جاء في تقرير صادر عام 2023 عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النرويجي.

والأسبوع الماضي، حذرت الأمم المتحدة من أن هناك حاجة ملحة لمبلغ 4.9 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة العاجلة للظواهر المناخية الشديدة في اليمن، في حين تداولت منصات مشاهد من تلك السيول وعمليات إنقاذ تعتمد في بعضها على جهود مجتمعية.