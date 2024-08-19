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الاحتلال يهدم مبنى بمساحة 3500 متر شمالي القدس

JERUSALEM - AUGUST 19: A view of damaged building after Israeli forces demolished a four-story building belonging to Palestinians in the al-Ram area, located in the northern part of East Jerusalem on August 19, 2024. (Photo by Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images)
البناية المهدومة في بلدة الرام واحدة من 17 منشأة مخطرة بالهدم في ذات المنطقة (الأناضول)
19/8/2024-|آخر تحديث: 19/8/202407:38 م (بتوقيت مكة المكرمة)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين شمالي القدس بناية يملكها فلسطينيون مكونة من عدة طبقات وبمساحة إجمالية تقدر بنحو 3500 متر مربع.

وقالت محافظة القدس، وهي أعلى تمثيل محلي فلسطيني للمدينة، إن قوات الاحتلال هدمت "بناية سكنية قيّد الإنشاء في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بحجة أن البناية تشكل خطرا على أمن الاحتلال بحكم موقعها".

وذكرت أن المبنى يعود للفلسطيني المقدسي أنيس النتشة، وشاركت في هدمه عدة آليات.

ووفق المحافظة فإن البناية واحدة من 17 منشأة في ذات البلدة تلقت إخطارات هدم قبل نحو شهرين، مضيفة "تبلغ مساحة البناء الذي جرى هدمه 3500 متر مربع وهو عبارة عن بناية مكونة من 4 طوابق".

من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن البناية تقع "في محيط الطريق الواصل بين حاجزي جبع وقلنديا العسكريين في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة".

وأفادت بأن الهدم "لصالح الشارع الاستيطاني الرابط بين الحاجزين العسكريين الإسرائيليين شمال القدس المحتلة".

ووفق محافظة القدس، فقد نفذ الاحتلال 286 عملية هدم وتجريف في مدينة القدس وبلداتها منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر : الجزيرة