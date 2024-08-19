هاريس تترقب مؤتمرا مصيريا واستطلاع يظهر حظوظها مقابل ترامب

ينطلق المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأميركي اليوم الاثنين بحضور الرئيس جو بايدن لاستعراض إنجازات إدارته وتقديم الدعم للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ونائبها تيم والز.

ويتزامن انطلاق المؤتمر الذي يحمل في أول أيام أعماله عنوان "من أجل الشعب" مع خروج مظاهرات حاشدة لتحالف منظمات فلسطينية أميركية للضغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف إمداد إسرائيل بالسلاح.

ويمثل المؤتمر العام للحزب تقليدا أساسيا في العملية الانتخابية الأميركية، وسيتجمع آلاف المندوبين الديمقراطيين من كل الولايات لإعلان دعمهم لترشح كامالا هاريس.

وتحدثت تقارير عن توافد آلاف الديمقراطيين على شيكاغو لحضور مؤتمر الحزب وسط تدابير أمنية مكثفة، لاسيما بعد أن شهدت المدينة أمس انطلاق مظاهرة وسط إجراءات مشددة تحسبا لاندلاع أعمال شغب.

من جهته، يواصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب جولته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة وتحديدا من مدينة يورك حيث يلقي كلمة هناك تزامنا مع انطلاق أعمال المؤتمر.

أما في فيلادلفيا في الولاية ذاتها، فسيحضر المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس تجمعا انتخابيا أيضا.

استطلاعات

وقد أشار متوسط استطلاعات الرأي الذي يعده موقع "ريل كلير بوليتكس" إلى أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تحظى بدعم 48.1% من الناخبين مقابل 46.7% للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، أي أنها تتقدم عليه بفارق 1.4%.

وفي تفاصيل الولايات السبع المتأرجحة تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية أريزونا بنحو اثنين من 10%، وفي جورجيا تفوق ترامب أيضا بنحو نقطة مئوية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس

وفي ولاية ميشيغان يظهر الاستطلاع تفوق هاريس بنقطتين على منافسها ترامب وفق الاستطلاع، بينما أظهر الاستطلاع نفسه تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية نيفادا بنحو نقطة و3 من 10.

وفي ولاية نورث كارولاينا يظهر الاستطلاع تفوق ترامب بنقطة واحدة واثنين من 10 من توجهات المسجلين.

كما أظهر الاستطلاع تفوق ترامب على هاريس في ولاية بنسلفانيا بفارق واحد من 10% من توجهات الناخبين المسجلين، بينما تتفوق هاريس وفق الاستطلاع في ولاية ويسكنسون بنقطة واحدة بالمئة.