إصابات في انفجار مسيرة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أنباء أولية تشير إلى انفجار طائرة مسيرة انطلقت من لبنان في بلدة إسرائيلية بالجليل الغربي، بينما أصيب إسرائيليون في حريق اندلع إثر انفجار مسيرة في بلدة ياعرة.

من جهتها، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت وقوع إصابة مباشرة شمال إسرائيل جراء الهجوم بالمسيرات والصواريخ من جنوب لبنان.

وأضافت الصحيفة أنه تم رصد 3 مسيرات و10 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان.

وقال موقع والا إن إسرائيليين أصيبوا في حريق اندلع إثر انفجار مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه بلدة ياعرة شمالي إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه نجح في اعتراض بعض الأهداف الجوية وسقطت أخرى في منطقة ياعرة.

كما أفادت الإذاعة العبرية الرسمية بوقوع إصابات نتيجة انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان وسقطت في الجليل الغربي.

في السياق ذاته، قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في زرعيت وشتولا بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وأضاف المراسل أن الدفاع الجوي الإسرائيلي يطلق صواريخ اعتراضية بعد دوي صفارات الإنذار في بلدات بالجليل الغربي.

كما قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في مناطق قضاء مدينتي عكا ونهاريا في شمال إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أن طائراته هاجمت مباني عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب وبيت ليف وحولا بجنوب لبنان.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربًا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما خلّف أكثر من 130 ألفا بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.