الأمم المتحدة تؤكد تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الاثنين أنه تم تأكيد الحالة الأولى من الإصابة بشلل الأطفال في قطاع غزة.

ويأتي الإعلان الأممي بعد أن أكدت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة الماضي تسجيل أول إصابة بالمرض، مشيرة إلى أن عددا من الأطفال ظهرت عليهم أعراض مطابقة لأعراض شلل الأطفال.

وقالت الوزارة إنه تم تشكيل عدة لجان مختصة للقيام بحملة للحد من انتشار وباء شلل الأطفال بمشاركة منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وعدد من الخبراء، مؤكدة أن الحملة لا يمكن أن تنجح دون تمكين الفرق الطبية من الانتشار الواسع، وهو ما يستدعي وقفا عاجلا لوقف إطلاق النار.

وفي اليوم نفسه، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"هدنة فورية" لتسهيل حملة تطعيم كبرى لمكافحة شلل الأطفال في قطاع غزة، وعلى الفور أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعمها المقترح الأممي.

من جهته، تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين في تل أبيب عن تعاون بين بلاده وإسرائيل بشأن خطة مفصلة لتوفير لقاحات شلل الأطفال للمحتاجين في قطاع غزة.