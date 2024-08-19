روسيا تمنح الإقامة لبعض الأجانب المعارضين لسياسات بلدانهم

وقع الرئيس الروسي فلادمير بوتين مرسوما يسمح للأجانب الذين يعارضون سياسات بلدانهم الأخلاقية بطلب الإقامة المؤقتة في روسيا.

وقالت وسائل إعلام روسية إن هذا "المرسوم يسمح بتقديم الدعم الإنساني للأجانب الذين يشاركون روسيا قيمها الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية".

وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن المرسوم يتضمن "تكليف الرئيس وزارة الخارجية الروسية بتحديد قائمة بالدول التي تفرض قيما نيوليبرالية تتعارض مع القيم التقليدية، حيث ستتم الموافقة على قائمة هذه الدول من قبل الحكومة الروسية".

وبموجب المرسوم، سيكون بمقدور الأجانب، الذين قدموا إلى روسيا بسبب رفض سياسات دولهم المخالفة للقيم التقليدية للشعوب، الحصول على "الإقامة المؤقتة" من دون تقديم وثائق تثبت إتقانهم اللغة الروسية. كما ستمنحهم وزارة الخارجية الروسية تأشيرة دخول واحدة لمدة ثلاثة أشهر من أجل دخول البلاد.

وتعلن روسيا عادة مواقف معارضة لسياسات الغرب فيما يتعلق بمواضيع تعتبرها تنافي قيم الأسرة، وأصدرت مؤخرا قوانين تحظر الدعاية للشذوذ الجنسي والتحرش بالأطفال وتغيير الجنس.