شهداء في غارات للاحتلال بغزة واشتباكات ضارية في خان يونس

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع مختلفة في قطاع غزة بغارات أوقعت عشرات الشهداء والجرحى، وتزامن ذلك مع اشتباكات ضارية تخوضها المقاومة ضد قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 38 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن أحدث غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف استهدف برجا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أفاد المراسل بأن مدفعية قوات الاحتلال نفذت قصفا مدفعيا مكثفا على مدينة حمد السكنية ومحيطها في خان يونس.

وأضاف مراسل الجزيرة أن القصف نفذته دبابات تعتلي التلال الرملية في محيط المدينة التي ركزت قصفها على الشقق السكنية ومخيمات النازحين في المدينة، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية تزامنا مع الاشتباكات.

وأوضح أن القصف تزامن مع اشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في المنطقة.

عمليات المقاومة

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها فجرت عبوتين برميلية وصدمية في جنود الاحتلال المترجلين من الآليات غرب مدينة حمد وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

من جانبها، بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا قالت إنها لقصف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في منطقة القرارة شمال خان يونس بقذائف الهاون.

وحصلت الجزيرة على مشاهد حصرية لمهاجمة عناصر من كتائب القسام قوات إسرائيلية في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

وتظهر المشاهد تفجير عبوات في سيارتي جيب إسرائيليتين، وقالت القسام إن التفجير أوقع قتلى وجرحى من الجنود.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق أن مقاتليها في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في محيط الكلية الجامعية.

من جانب آخر، أعلن الاحتلال إصابة جندي من وحدة المظليين بجروح خطيرة في المعارك جنوب قطاع غزة، وقالت صحيفة هآرتس إن الجندي استهدف بقذيفة صاروخية من نوع "آر بي جي".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته في دير البلح وخان يونس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة 98 تواصل تعميق العمليات في منطقة خان يونس وأطراف دير البلح.

وأشار المتحدث إلى أن الفرقة 262 تواصل عملياتها في رفح، وأن قوات اللواء "ناحل" استهدفت مسلحين وهاجمت بنى تحتية عسكرية وعثرت على أسلحة مختلفة، حسب ما جاء في البيان.

وأمس الأحد، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر لقواته بزيادة هجماتها العسكرية في رفح وخان يونس، للضغط على حركة حماس من أجل القبول بالمقترح الأميركي الجديد لصفقة التبادل.