شاهد.. السرايا والقسام تستهدفان دبابتين في الشجاعية

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الاثنين، مشاهد من استهداف دبابتين إسرائيليتين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأوضحت السرايا أن المشاهد -التي تعود إلى التوغل الإسرائيلي الأخير في حي الشجاعية- جاءت بالاشتراك مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأظهرت المشاهد عملية رصد دقيقة لآليات الاحتلال، ثم تقسيم المهام القتالية بين عناصر السرايا والقسام، وسط تحليق كثيف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية.

وبعد استهداف الدبابتين بقذائف مضادة للدروع، سمع صوت أحد المقاتلين وهو يردد هتافات التكبير، قبل أن يخر ساجدا شكرا لله ثم يجهش بالبكاء بعد تنفيذ المهمة بنجاح.

وفي 10 يوليو/تموز الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عمليته في الشجاعية، وقال -في بيان- إن "قوات تابعة للواء المظليين واللواء السابع ولواء يهلوم (هندسي لمهام خاصة) استكملت مهمتها التي استغرقت نحو أسبوعين في الشجاعية بقيادة الفرقة 98".

وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، طالب الجيش الإسرائيلي، جميع السكان والنازحين في مناطق شرقي غزة، بإخلائها، وسط قصف مكثف من الآليات والطائرات على المناطق السكنية، ثم بدأ في اليوم التالي عملية برية بالشجاعية هي الثالثة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء العملية البرية الواسعة لجيش الاحتلال في القطاع، تبث فصائل المقاومة مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، تنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة، ونصب كمائن ناجحة.

كما شملت العمليات استهداف قوات راجلة إسرائيلية بقذائف مضادة للتحصينات، إضافة إلى عمليات القنص والاشتباك المباشر، والإغارة على مقار قيادة لعمليات الاحتلال بمناطق مختلفة.