روسيا ترفع شكوى لألمانيا بعد هروب مشتبه فيه بتفجيرات نورد ستريم

قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين إن روسيا قدمت شكوى إلى ألمانيا بشأن التحقيق الجاري في تفجيرات خطوط أنابيب نورد ستريم التي وقعت في سبتمبر/أيلول 2022، بعد أن تمكن مشتبه فيه رئيسي من الهروب من بولندا قبل اعتقاله.

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، فقد توصلت السلطات الألمانية إلى أن مدرب غوص أوكرانيًا هو المشتبه فيه الرئيسي في التفجيرات التي استهدفت خطوط "أنابيب نورد ستريم 1 و2″، والتي تُعتبر من أهم مشاريع الطاقة في أوروبا.

يذكر أن السلطات الألمانية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق هذا المشتبه فيه في بولندا، لكن المصادر البولندية أفادت بأن المشتبه فيه تمكن من مغادرة البلاد قبل أن يتم تنفيذ الاعتقال، إذ لم تكن المذكرة قد أدرجت في قاعدة بيانات المطلوبين في الوقت المناسب، ونتيجة لذلك لم يتمكن الأمن البولندي من إيقافه.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية أوليغ تيابكين قوله إن موسكو تشكك في نزاهة التحقيق الألماني، وتخشى أن ينتهي دون تحديد المسؤولين الحقيقيين عن التفجيرات.

وأضاف تيابكين أن روسيا تشعر بالقلق من أن التحقيق قد يُغلق دون الكشف عن التفاصيل الكاملة.

يشار إلى أن تفجيرات خطوط أنابيب "نورد ستريم 1 و2" التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وتتمركز تحت بحر البلطيق تسببت في تسرب الغاز إلى المياه بعد سلسلة انفجارات في سبتمبر/أيلول 2022.

وجاءت هذه التفجيرات بعد أشهر عدة من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، مما زاد تعقيد العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية.

وكانت التحقيقات في هذا الهجوم الدولي محط اهتمام واسع بسبب الأثر الكبير الذي خلفته على أمن الطاقة في أوروبا، والتوترات السياسية المحيطة بالحادثة، خصوصا في ظل تصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا.