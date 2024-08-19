تعرف على أبرز العمليات الفدائية في الأراضي المحتلة منذ عام 2000

شهدت إسرائيل عددا من العمليات الفدائية النوعية التي تبنتها فصائل المقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الثانية؛ وكان أشدها وقعا التي حدثت في بدايات الألفية الثالثة.

وهذه أبرز العمليات الفدائية منذ عام 2000:

– مقتل 21 شخصا في عملية بملهى ليلي على شاطئ تل أبيب في الأول من يونيو/حزيران 2001.

– مقتل 23 إسرائيليا بتفجير محطة الحافلات المركزية وسط تل أبيب في 5 يناير/كانون الثاني 2003.

– مقتل 24 شخصا بعد تفجير شاب نفسه بحافلة بالقدس في 19 أغسطس/آب 2003.

– مقتل 21 شخصا في عملية لحركة الجهاد بمطعم في حيفا في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2003.

– مقتل 16 إسرائيليا في هجوم مزدوج عند التقاء خطي حافلات في بئر السبع في 31 أغسطس/آب 2004.

– مقتل 11 شخصا في تفجير بمطعم في تل أبيب في 17 أبريل/نيسان 2006.

– مقتل 3 أشخاص في تفجير بمخبز في إيلات شمال قطاع غزة في 29 يناير/كانون الثاني 2007.

– إصابة 20 إسرائيليا بتفجير عبوة ناسفة في حافلة بالقدس في 18 أبريل/نيسان 2016.