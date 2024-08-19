بلينكن: نتنياهو قبل المقترح الأميركي وسأزور مصر وقطر

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على المقترح الذي قدمته واشنطن خلال جولة المفاوضات الأخيرة بالدوحة بشأن صفقة تبادل محتملة للأسرى مع المقاومة، والذي انتقدته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي بتل أبيب، إثر محادثات استمرت 3 ساعات مع نتنياهو ثم مع وزير الدفاع يوآف غالانت أن نتنياهو أبلغه موافقة إسرائيل على المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة في جولة المفاوضات التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين بالدوحة للتقريب بين مواقف الأطراف.

وتابع أنه يتعين الآن على حركة حماس قبول المقترح بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه عقد اجتماعا وصفه بالجيد والمهم مع وزير الخارجية الأميركي.

وقال نتنياهو، في بيان أصدره مكتبه عقب المحادثات، إن إسرائيل تسعى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى في المرحلة الأولى للصفقة، مضيفا أن إسرائيل تقدر جهود الولايات المتحدة في ما وصفه "بالدفاع الإقليمي ضد المحور الإيراني".

وكانت حركة حماس قد أكدت أمس الأحد مجددا أن المقترح الأميركي يستجيب لشروط نتنياهو، خاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من غزة وإصراره على مواصلة احتلال محوري نتساريم وفيلادلفيا ومعبر رفح.

وأشارت الحركة -في بيان- إلى أن المقترح الجديد وضع شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، وهو ما يحول دون إنجاز صفقة التبادل.

وبعد انتهاء الجولة الأخيرة بساعات، أكد قيادي في حماس للجزيرة أن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف العدوان، والانسحاب من قطاع غزة، كما يجب أن يشمل أيضا توفير الإغاثة العاجلة، والتوصل إلى صفقة حقيقية لتبادل الأسرى.

وأكد القيادي التزام الحركة بما وافقت عليه في الثاني من يوليو/تموز الماضي، والمبني على إعلان الرئيس جو بايدن وقرار مجلس الأمن، داعيا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال وإلزامه بالذهاب إلى تنفيذ ما اتفق عليه.

تنفيذ الاتفاق

وفي مؤتمره الصحفي بتل أبيب، قال وزير الخارجية الأميركي إنه سيتوجه إلى مصر وقطر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني للدفع باتجاه التوصل إلى صفقة.

وأضاف بلينكن أنه خلال الأيام المقبلة سيعمل الخبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق المحتمل، وتحدث عن شعور لدى الجانب الأميركي بضرورة الاستعجال للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما قال الوزير الأميركي إنه كلما طال أمد النزاع سيعاني "الرهائن" أكثر وسيلقون حتفهم، مضيفا أن التوصل لوقف إطلاق نار دائم هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح المحتجزين.

وتابع أن الوسيلة الأسرع لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتطرق بلينكن أيضا إلى التوترات الإقليمية المتصاعدة، قائلا إن على الجميع أن يتجنب اتخاذ خطوات أو إجراءات تصعد التوتر وتوسع رقعة العنف.

وكان وزير الخارجية الأميركي قال خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب إنها ربما تكون الفرصة الأخيرة لإعادة "الرهائن".

وقال البيت الأبيض إن بلينكن يزور الشرق الأوسط لتأكيد التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل ومواصلة جهود التوصل لاتفاق، مضيفا أن الرئيس بايدن يشارك بقوة في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي ختام جولة الدوحة، أعلن الوسطاء أن جولة أخرى ستعقد في القاهرة قبل نهاية الأسبوع الحالي.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدر أن نتنياهو أبلغ بلينكن خلال لقائهما بالقدس المحتلة أنه سيرسل وفد التفاوض إلى القاهرة.

وواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات في الداخل والخارج بإفشال المساعي التي بذلت خلال الأشهر الماضية لإبرام صفقة إما عن طريق التصعيد العسكري وإما من خلال الاغتيالات.