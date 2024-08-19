عمليات للقسام في رفح والاحتلال يواجه "حدثا صعبا" بخان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، أنها استهدفت 5 آليات إسرائيلية في رفح، في حين وسّع الجيش الإسرائيلي توغله في خان يونس بجنوب قطاع غزة وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية.

ففي بيان عبر تطبيق تليغرام، قالت كتائب القسام إنها استهدفت 3 دبابات ميركافا بقذائف الياسين 105 وناقلة جند وجرافة عسكرية بحي تل السلطان غربي رفح.

وتأتي عمليات القسام غربي رفح بعد يوم من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر لقواته بزيادة هجماتها العسكرية في مدينتي رفح وخان يونس للضغط على حركة حماس من أجل القبول بالمقترح الأميركي الجديد لصفقة التبادل.

في محور آخر، نقلت وكالة وريترز عن شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في شمال خان يونس وصلت اليوم إلى الطريق الساحلي، وهو ما قطع عمليا الطريق بين المدينة والمناطق الواقعة شمالها.

وأضاف الشهود أنهم سمعوا أصواتا تشير إلى نشوب اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال.

وفي السياق، ذكرت قناة الأقصى أن المقاومة تخوض اشتباكات ضارية وتتصدى لآليات الاحتلال في مدينة حمد ومحيطها شمال غربي خان يونس.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية أفادت بأن معارك ضارية تدور في مناطق عدة بمحافظة خان يونس.

"حدث صعب"

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "حدثا صعبا" تعرض له جنود الجيش في خان يونس صباح اليوم، دون مزيد من التفاصيل.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد لطائرة مروحية إسرائيلية تنفذ عملية إجلاء لجنود جرحى، جراء معارك عنيفة في مدينة حمد السكنية.

ودارت الاشتباكات بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مدينة حمد السكنية ومحيطها شمال غربي خان يونس.

وفي الأيام القليلة الماضية، تكبد الجيش الإسرائيلي قتلى وجرحى في معارك مع المقاومة الفلسطينية في محاور عدة بينها الأحياء الجنوبية لمدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه.

وكان جيش الاحتلال أصدر أخيرا إنذارات لسكان مناطق مختلفة في خان يونس لإخلائها تمهيدا لتنفيذ عمليات عسكرية فيها، وهو ما دفع عشرات الآلاف إلى النزوح.

في التطورات العسكرية أيضا، قالت كتائب شهداء الأقصى إنها قصفت اليوم بالاشتراك مع كتائب الأنصار بقذائف الهاون تمركزا لجنود الاحتلال وآلياته قرب الكلية الجامعية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

تغطية صحفية: ارتقاء طفل رضيع وإصابة والدته برصاص الاحتلال، داخل خيام النازحين في منطقة أصداء غرب خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/iA14vSNPtV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 19, 2024

شهداء ومجازر

في غضون ذلك، قالت مصادر طبية -للجزيرة- إن 25 شخصا استشهدوا في قصف إسرائيلي متواصل على وسط قطاع غزة وجنوبه منذ صباح اليوم.

وفي أحدث التطورات، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 وإصابة 15 آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة أبراج النمساوي غربي خان يونس، وقالت مصادر فلسطينية إن الضحايا كانوا عند نقطة لتوزيع الإنترنت.

وقبل ذلك استشهدت طفلة رضيعة وأصيب عدد من النساء النازحات بنيران قوات الاحتلال في منطقة أصداء غربي المدينة.

وفي بلدة عبسان شرق خان يونس، استشهد 3 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل، وتسببت الغارة في إصابة آخرين بجروح متفاوتة بينهم أطفال، وفقا للمراسل.

وفي منطقة أبو هولي جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من السكان في منطقة أم ضهير بدير البلح.

وفي النصيرات التي تقع وسط قطاع غزة، أفاد المراسل باستشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف المنطقة.

وفي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 أشخصا وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في حي التفاح، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مباني في حيي الصبرة والزيتون، بحسب قناة الأقصى.

كما أفادت القناة بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة قرب جسر وادي غزة شمالي مخيم البريج وسط القطاع.

وقد قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ظهر اليوم إن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر، راح ضحيتها 40 شهيدا و134 مصابا.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان ارتفع إلى 40 ألفا و139 شهيدا و92 ألفا و732 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.