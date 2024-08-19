الدويري: لولا الدعم الأميركي لانهار جيش الاحتلال خلال شهرين

وصلت عملية التنسيق بين كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ونظيرتها في حركة الجهاد الإسلامي (سرايا القدس) إلى أعلى مستوياتها على الأرض من أجل التعامل مع النقص الكبير في الإمكانيات، كما يقول الخبير العسكري اللواء فايز الدويري.

وفي تحليل عسكري للمشهد العسكري في قطاع غزة، أوضح الدويري أن مقاتلي القسام يقاتلون جنبا إلى جنب مع مقاتلي سرايا القدس حتى في عمل الكمائن توفيرا للجهد والنفقات وأيضا من أجل الاستفادة من المعلومات التي يحصل عليها كل طرف.

ولفت إلي أن المقاتلين اللذين ظهرا في عملية تفجير دبابتي الميركافا اليوم الاثنين في الشجاعية كانا ينصحان بعضهما خلال التنفيذ حفاظا على سلامتهما.

وأضاف أن "المقاومة لا تزال في تل السلطان تحديدا، وكذلك في تل الهوى ومدينة حمد"، حسب الخبير العسكري الذي أكد أنه "كلما توغلت القوات كانت المقاومة قادرة على إلحاق خسائر كبيرة بها من خلال المواجهات من مسافة صفر بدليل المواجهة التي وقعت في محور نتساريم أمس الأحد".

ووفقا للخبير العسكري، فقد دمرت قذيفة "إلياسين-105" من دبابات الاحتلال أكثر مما دُمر في كل الحروب العربية مجتمعة و"لولا الدعم الأميركي الغربي لانهار جيش الاحتلال بعد شهرين من الحرب".

وتعكس عمليات المقاومة قتالها بأقل الإمكانيات واعتمادها على الهندسة العكسية وإعادة تدوير مخلفات الحرب بشكل متزايد ومع ذلك فإنها تواصل توجيه ضربات موجعة، وفق الدويري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت 3 دبابات ميركافا بقذائف الياسين 105 وناقلة جند وجرافة عسكرية بحي تل السلطان غربي رفح.