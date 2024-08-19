إعلام إسرائيلي: عباس قدم طلبا للسماح له بدخول غزة

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي الإخباري بأن السلطة الفلسطينية قدمت طلبا لإسرائيل لتنسق زيارة للرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة.

وقال الموقع الإخباري نقلا عن مصدرين مطلعين على التفاصيل (لم يسمهما) إن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ بعث برسالة أمس الأحد إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، طلب فيها تنسيق زيارة عباس إلى قطاع غزة عبر الأراضي الإسرائيلية (الحدود الشمالية للقطاع)، وليس عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأوضح الموقع أن الشيخ أرسل نسخة أيضا إلى الإدارة الأميركية، وحثها على أن تطلب من إسرائيل السماح بالزيارة.

وأضاف "والا" أن التقدير في إسرائيل هو أن عباس قدم الطلب على أمل أن يحصل على رد سلبي، وبالتالي يتمكن من مهاجمة إسرائيل لمنعه من دخول قطاع غزة.

وتابع "إذا تلقى عباس ردا إيجابيا وزار غزة، فإن ذلك سيسمح له بالإشارة إلى احتمال عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع".

قرار وتحركات

وبحسب الموقع، فإن قرار السماح لعباس بدخول قطاع غزة (آخر زيارة له كانت عام 2006) هو في يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يصدر أي رد حتى اللحظة.

وأمس الأحد، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القيادة الفلسطينية شرعت في تحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجّه الرئيس عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى غزة.

وتمهيدا لزيارة غزة ولضمان نجاح هذه الخطوة، تم التواصل مع الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، وكذلك تم إبلاغ إسرائيل، وفق المصدر ذاته.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة بالبرلمان التركي الخميس الماضي اعتزامه وكل أعضاء القيادة الفلسطينية زيارة غزة.

ومنذ 2007 تعاني الأراضي الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا، حيث تسيطر حماس وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في المقابل تدير حكومات تشكلها حركة فتح، بزعامة عباس، الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فشلت إسرائيل في وضع خطط وسيناريوهات لما تسميه "اليوم التالي" للحرب، والمتعلقة بشكل إدارة القطاع بعد تفكيك قدرات "حماس".