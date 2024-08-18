نحو 50 شهيدا بغارات الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على منازل في أنحاء قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر أمس السبت إلى نحو 50 شهيدا، كما أصيب عشرات آخرون بجروح.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 أشخاص وجرح 19 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمالي القطاع.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بوصول 4 شهداء و5 جرحى إلى مستشفى ناصر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة مصبح في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 34 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر السبت.

ففي منطقة الزوايدة وسط القطاع، استشهد 17 شخصا من عائلة "العجلة"، بينهم 8 أطفال و4 نساء، في غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا لجأ إليه نازحون.

تغطية صحفية: طفلة ارتقت في قصف الاحتلال منزل عائلتها في مخيم جباليا شمال غزة pic.twitter.com/o6c0Mx456N — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 17, 2024

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن شهود أن آلافا من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة بدؤوا النزوح منه إثر صدور أمر من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة لتنفيذ عملية عسكرية فيها.

وكان جيش الاحتلال أجبر في الأيام القليلة الماضية سكان عدة مناطق في خان يونس على النزوح منها مستخدما الذريعة نفسها.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 170 ألفا من النازحين شملتهم الأوامر التي أصدرها الجيش الإسرائيلي الجمعة والتي تضمنت كذلك مناطق أخرى من الجيب خارج المناطق الإنسانية.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة بدعم أميركي منذ أكثر من 10 أشهر، وقد وصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية حيث استشهد وأصيب وفقد عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، ومحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.