قديروف يقود "الوحش السيبراني" و يدعو ماسك لزيارة روسيا

دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الرئيس التنفيذي لـ"شركة تسلا" إيلون ماسك إلى زيارة روسيا، وذلك بعد تصويره وهو يقود إحدى شاحنات السايبرترك التي أنتجتها شركة تسلا مزودة برشاش.

وفي مقطع فيديو نُشر على قناة قديروف على تلغرام، شوهد رجل الشيشان القوي وهو يقود شاحنة سايبرترك مغطاة بالفولاذ في جولة هادئة قبل أن يقف إلى الرشاش المثبت في صندوق الشاحنة، ملفوفا بأحزمة من الذخيرة.

وفي منشور حماسي، وصف قديروف، الذي يحكم الشيشان، وهي جمهورية داخل الاتحاد الروسي، السيارة بأنها "بلا شك واحدة من أفضل السيارات في العالم.. لقد وقعت في غرامها حرفيا".

وأعلن الرئيس الشيشاني -في مقطع الفيديو- أنه سيتبرع بالمركبة للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا. وقال "ليس من قبيل الصدفة أن يطلقوا عليها اسم الوحش السيبراني، أنا متأكد من أن هذا الوحش سيجلب كثيرا من الفوائد لقواتنا".

وتابع "لا أعتقد أن وزارة الخارجية الروسية ستمانع مثل هذه الرحلة. وبالطبع، نحن ننتظر تطوراتكم الجديدة التي ستساعدنا في إنهاء عمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وقال قديروف -الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بعد ارتباطه بعديد من انتهاكات حقوق الإنسان- إنه تلقى الشاحنة من ماسك، على الرغم من عدم تأكيد ذلك بشكل مستقل. ولم ترد شركة تسلا على طلبات التعليق على فيديو قديروف.