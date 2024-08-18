غوتيريش يبحث مع رئيس وزراء قطر الأوضاع في غزة

أفادت الخارجية القطرية بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى -الأحد- اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحسب بيان الخارجية، جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لجهود دولة قطر المستمرة الرامية إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/4xhFPVsKvT — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 18, 2024

والجمعة، أعلن الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار على قطاع غزة أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا لتقليص الفجوات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وستعقد جولة جديدة قبل نهاية الأسبوع بالقاهرة، وفق بيان مصري قطري أميركي مشترك نشرته الخارجية المصرية، بختام اليوم الثاني والأخير لجولة محادثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وبينما تعقد جولات مفاوضات في القاهرة والدوحة منذ أشهر طويلة دون أن تثمر عن اتفاق، تواصل تل أبيب حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الـ11، وأدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 132 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.