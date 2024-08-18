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غوتيريش يبحث مع رئيس وزراء قطر الأوضاع في غزة

كومبو لرئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) استعرض مع غوتيريش جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على غزة (وكالات)
18/8/2024

أفادت الخارجية القطرية بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى -الأحد- اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحسب بيان الخارجية، جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لجهود دولة قطر المستمرة الرامية إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.

والجمعة، أعلن الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار على قطاع غزة أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا لتقليص الفجوات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وستعقد جولة جديدة قبل نهاية الأسبوع بالقاهرة، وفق بيان مصري قطري أميركي مشترك نشرته الخارجية المصرية، بختام اليوم الثاني والأخير لجولة محادثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وبينما تعقد جولات مفاوضات في القاهرة والدوحة منذ أشهر طويلة دون أن تثمر عن اتفاق، تواصل تل أبيب حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الـ11، وأدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 132 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

المصدر : الجزيرة