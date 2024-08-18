قتيل وجريح بتفجير شاحنة في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة آخر جراء تفجير شاحنة في جنوب تل أبيب، في حين فتحت الشرطة والشاباك تحقيقا في الحادثة.

وقالت إن الشرطة وجهاز الأمن العام فتحا تحقيقا في خلفية الحادثة، ويفحصان إمكانية أن تكون العملية ذات دوافع "قومية تخريبية"، وهي توصيفات تطلق عادة على العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية.

وأوضحت شرطة تل أبيب أن القتيل في تفجير الشاحنة كان يحمل عبوة ناسفة، وأن حالة جثته تحول دون التعرف عليه لتحديد خلفية العملية.

ونقلت صحيفة معاريف عن الشرطة الإسرائيلية أن الانفجار في تل أبيب كان نتيجة عبوة ناسفة.

وبدورها ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن التقديرات تتعزز بأن تفجير الشاحنة في تل أبيب خلفيته عملية تخريبية.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن حالة جثة القتيل في عملية التفجير تحول دون التعرف على هويته، وأن صاحبها يبدو وكأنه يحمل حزاما ناسفا.

وفي وقت سابق، قالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري إن الحادثة وقعت قبل نحو ساعتين، وكانت التقديرات الأولية لدى الشرطة الإسرائيلية تشير إلى أن العملية جنائية وتقع ضمن حرب العصابات الإسرائيلية، قبل أن يدخل الشاباك على خط التحقيق في العملية، ويطرح فرضية ما يصفها بالعملية "التخريبية"، في إشارة إلى احتمال أن تكون ضمن العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية.