عاجل | نتنياهو: الضغط العسكري والسياسي القوي هو السبيل لإطلاق سراح المختطفين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

ندير مفاوضات أخذ وعطاء وليس "عطاء وعطاء" والمبادئ التي وضعناها ضرورية لأمن إسرائيل

إسرائيل مستعدة لمواجهة أي تهديد سواء بالدفاع أو الهجوم

الضغط العسكري والسياسي القوي هو السبيل لإطلاق سراح المختطفين

الضغط في المفاوضات يجب أن يوجه نحو حماس والسنوار وليس ضد الحكومة الإسرائيلية

إسرائيل تخوض مفاوضات معقدة للغاية

التفاصيل بعد قليل..