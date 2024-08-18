صحف عالمية: 63% من الإسرائيليين يريدون صفقة وشلل الأطفال قد يتعدى غزة

سلطت صحف ومجلات عالمية -في إطار تغطيتها للأوضاع بقطاع غزة والمنطقة- الضوء على موقف الرأي العام الإسرائيلي تجاه إبرام صفقة لتحرير الأسرى ووقف الحرب بقطاع غزة، وكذلك المخاطر الصحية التي تهدد المنطقة، إذ عبّر خبراء عن مخاوفهم من تجاوز تهديد شلل الأطفال غزة وإسرائيل.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن أكثر من 63% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى بناء على أحدث استطلاعات الرأي، أي أن ما يقرب من ثلثي الإسرائيليين يدعمون خيار صفقة خلال الجولة الحالية من المفاوضات، ومن بينهم جزء كبير من قاعدة نتنياهو الانتخابية.

وفي ما يتعلق بالخطر الصحي الداهم، نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول غربي تحذيرا من أن تسجيل أول حالة إصابة بشلل الأطفال في غزة يشكل تهديدا للمنطقة بأكملها، إذ أكد أن الخطر من المكن أن يمتد إلى ما بعد غزة وإسرائيل مع احتمال تلوث المياه الجوفية، خاصة مع اقتراب موسم الأمطار.

وسلط تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الضوء على المعاناة الكبيرة التي يواجهها أطفال غزة في ظل الحرب، ونقل قصصا مؤلمة لأطفال فقدوا أقاربهم بشكل متتال ويواجهون خطر الموت جوعا والإصابة بالأمراض المعدية.

أما صحيفة وول ستريت جورنال، فتحدثت عن تكثيف الرئيس الأميركي جو بايدن لجهوده للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتوقعت اندلاع احتجاجات واسعة خلال انعقاد المؤتمر الديمقراطي في الولايات المتحدة، حيث سيطالب الآلاف بوقف الدعم العسكري لإسرائيل.

من جهة أخرى، اهتمت واشنطن بوست بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص. ووصفت الصحيفة هذا الهجوم بأنه الأكثر دموية منذ بدء الضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله.

وحسب الصحيفة، تأتي الضربة في وقت يدرس فيه حزب الله الرد على مقتل أحد كبار قادته، بينما يسارع الوسطاء لمحاولة إنهاء النزاع في قطاع غزة.